A China apresentou um plano de compras de seis anos para incrementar as importações dos Estados Unidos, a fim de reconfigurar as relações entre os dois países. De acordo com fontes extraoficiais, com um aumento de mais de 1 trilhão de dólares nas importações norte-americanas, o gigante asiático teme a redução do saldo positivo de sua balança comercial.

Deixe seu comentário: