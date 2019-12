Notas Mundo China, Rússia e Irã anunciam exercícios navais conjuntos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

China, Irã e Rússia realizarão exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Mar de Omã a partir de sexta-feira (27), anunciou o Ministério da Defesa chinês nesta quinta, em meio às tensões crescentes entre o Irã e os Estados Unidos na região. O exercício é “uma interação militar normal” entres as três Forças Armadas, disse o porta-voz do ministério, Wu Qian.

