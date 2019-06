Aline Lima, filha de Chitãozinho, da dupla com Xororó, se casou na noite de segunda-feira (17), com Rafael Longuine, jogador da Ponte Preta, em Campinas (SP), após quatro anos de namoro. Ela entrou com o pai e teve a prima Sandy no time de padrinhos. Do lado do noivo, os jogadores Michel Bastos (Sport), Vladimir (Avaí), Neto Berola (América-MG) e Elton (Bahia) foram os padrinhos.

Deixe seu comentário: