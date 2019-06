Chove no RS: Inverno começa chuvoso e temperaturas despencam

Uma frente fria se aproximou do Rio Grande do Sul e já trouxe chuva para diversas regiões do estado na noite desta terça-feira (25). Na capital, não há registro de acúmulo de água nas ruas no momento.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), algumas vias apresentam lentidão. É o caso das avenidas Protásio Alves, no sentido Centro/bairro; Goethe, próximo ao Parcão, no sentido Norte/Sul; e Bento Gonçalves, próximo à Estrada João de Oliveira Remião, no sentido Centro/Bairro. Não há ocorrências de acidentes até o momento.

Na quarta-feira (26), a chuva deverá se afastar, mas a temperatura terá declínio maior que 5°C. Os termômetros devem cair cerca de 8°C, em média. Porém, em alguns municípios, a queda será ainda mais expressiva. É o caso de Porto Alegre, onde a máxima será de 15°C, uma diferença de 14°C em relação à máxima do dia anterior.

Na região metropolitana os termômetros ficarão entre entre 8°C e 15°C. Na serra, em Caxias do Sul, os termômetros irão variar entre 4°C e 12°C.

Confira a previsão para alguns municípios nesta quarta:

Porto Alegre: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 8°C e máxima de 14°C

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 4°C e máxima de 12°C

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 5°C e máxima de 12°C

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 6°C e máxima de 13°C

Uruguaiana: geada pela manhã e tempo firme. Mínima de 2°C e máxima de 10°C

Tramandaí: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 12°C e máxima de 19°C

Deixe seu comentário: