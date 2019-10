Churrasco americano e doação de ração para os Pets neste fim-de-semana

Sábado dia 05 de outubro, o DC Shopping vai bombar, além de responsabilidade social muita comida boa vai rolar por lá. Das 11h às 21 horas acontece o Festival Internacional La Fogatta Parrila, com assadores nacionais e internacionais, com destaque para o churrasco estilo American BBQ (churrasco americano). Entre as presenças confirmadas está o primeiro campeão brasileiro deste estilo de churrasco, Rodrigo Bueno, que participou também de Campeonato Mundial no Texas e é juiz certificado pelo Kansas City Barbeque Society.

Vários tipos de corte de carne no festival de churrasco, que segue domingo dia 06, e comidinhas gourmet, por conta de food trucks que participam do Pet Day DC, vão alimentar os visitantes que circularem pelas alamedas do Shopping.

O Pet Day DC visa arrecadar ração para os animais acolhidos pela Associação Patas Dadas e integração entre as famílias e seus pets, com brincadeiras coordenadas pela Poa Dogs, bazar com produtos do universo pet, fotógrafo e nas lojas serão criados cenários inusitados, inspirados no tema para realização de fotos e publicação nas redes sociais. A entrada é gratuita. É sugerida a doação de ração, que para facilitar, no local terá um ponto de venda.

Informações para os visitantes fone 991753037.No caso de chuva o evento será transferido para o dia 19 de outubro.

Deixe seu comentário: