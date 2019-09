Chuva não impede gaúchos de assarem um bom churrasco no Parque Harmonia

A chuva não assustou os gaúchos no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Nesta terça-feira (17) encontramos muita carne nos espetos, com destaque para o Piquete dos Macacos, onde Marcondes Silveira dos Santos de Porto Alegre preparava seu churrasco. A montagem do espaço começou no dia 26 de agosto e ficou pronta no dia 30 do mesmo mês. As costelas foram para o fogo às 14h e a expectativa era de que ficassem prontas às 21h.

Edenir Dias Rodrigues está no Piquete Flores da Cunha e veio de Aceguá. Rodrigues faz parte do piquete desde 1994 e neste ano começou a preparar o local no dia 22 de agosto, demorando uma semana para deixá-lo pronto. Ele contou que assa carne todos os dias e que no local até o café da manhã tem carne.

Wagner Shneider veio de Gravataí e está no Parque Harmonia com o Piquete Pafúncio, desde o dia 23 de agosto, do qual demorou 10 dias para ficar pronto. Além do churrasco, também tem vaca atolada, carreteiro, entreveiro, entre outras comidas campeiras. A carne foi espetada às 11h da manhã e ficará pronta às 19h desta terça-feira (17).

Mas quem pensa que só homem assa carne está muito enganado. A Fabiana Gomes Ribeiro se garante no churrasco. O Piquete Gamboa está no Parque Harmonia desde o dia 20 de agosto. Ela colocou a carne no fogo às 15h30 e ficará pronta às 22h. Na noite desta terça (17), além do churrasco, terá carreteiro, feijão mexido e salada.

Já no Piquete Amigos Gaudérios do Sul, Izabel Cristina Rocha estava servindo ovelha ao molho com aipim. Todos os dias sai uma comida diferente no piquete, contou ela. Na segunda (16), o cardápio era bucho com batata. Além de muita comida, também há muita dança e jogo de truco.

Deixe seu comentário: