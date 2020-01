Brasil Chuvas deixam mortos e desaparecidos em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Chuvas quebram recorde histórico em Belo Horizonte. Foto: Reprodução/Twitter Chuvas quebram recorde histórico em Belo Horizonte. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Pelo menos duas pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (24) em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), vítimas de um deslizamento de terra. Outras duas pessoas que estavam na mesma residência seguem desaparecidas.

Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que os corpos encontrados são de uma mulher, de idade não revelada, e de um bebê, de apenas seis meses. Uma outra mulher da mesma família e uma criança de seis anos ainda não foram encontrados.

O caso aconteceu no bairro Vila Ideal, na rua Água de Minas, em Ibirité. Pelo menos 17 militares do Corpo de Bombeiros estão no local do deslizamento realizados buscas. O caso também é apurado pela Polícia Civil.

Tempestades em Minas Gerais

Diversas cidades do Estado foram colocadas em alerta pela Defesa Civil, com alto risco de chuvas de intensidade forte. Belo Horizonte amanheceu com ruas alagadas e deslizamentos de barrancos.

As tempestades que atingiram a capital mineira entre quinta e sexta-feira representaram o maior volume de chuvas que atingiram a cidade em 24 horas desde o inicio das medições em 1910. Entre as 9h01 de quinta-feira e às 9h de sexta, houve um acumulado de 171,8 mm na cidade.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário