A população de Kyushu e Shikoku, no oeste do Japão, está enfrentando chuvas torrenciais e ventos fortes causados por uma tempestade tropical que atravessa a região e segue rumo ao norte. A Agência de Meteorologia do Japão informou que o tufão Francisco atingiu a cidade de Miyazaki por volta das 5h da manhã desta quarta (7). Ele foi rebaixado para tempestade tropical.

Deixe seu comentário: