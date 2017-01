CI: Destinos para todos os gostos

As férias estão aí. Na hora de cair na estrada, é fundamental escolher o destino certo para não se frustrar depois. A CI – Intercâmbio e Viagem possui diversas opções de roteiros, que vão desde lugares históricos, diversão, luxo e até mesmo natureza.

De acordo com a Supervisora da Região Sul da CI, Ana Flora Bestetti, cada pessoa possui um perfil e é muito importante respeitá-lo. “Se a pessoa gosta de cultura e história, não pode viajar para um lugar que é pura diversão e, vice-versa. O destino certo é fundamental para a plenitude da viagem”, completa Ana. Segundo pesquisa divulgada pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, o mercado brasileiro de viagens internacionais cresceu 14,3% até maio de 2015, comparado ao mesmo período de 2014.

Saiba o seu perfil e o destino melhor para as suas férias:

HISTÓRIA: Para quem quer se aprofundar na história do lugar visitado, uma das opções é Machu Picchu, no Peru. Também conhecido como cidade perdida. O local possui ruínas de construções históricas feitas pelos Incas, povo que habitava a região por volta do século XV. Outro destino é Madri, capital da Espanha, repleta de museus e construções seculares, a metrópole é parte fundamental no roteiro de quem ama estudar o passado. Já a capital Norueguesa, Oslo, é conhecida por suas construções clássicas que datam do século XIII.

DIVERSÃO: Os que querem se divertir e conhecer pessoas novas podem escolher destinos com vida noturna ativa como Buenos Aires. A capital argentina tem uma das melhores noites da América do Sul, nela é possível visitar diversos bares e terminar a noite em uma balada. Já Cancún, no México, é uma cidade feita para a badalação. Banhado pelo mar do Caribe, o local é cheio de festas e, por isso, é frequentemente escolhido como destino de viagens de formatura. Se seus interesses também incluem explorar comidas e bebidas novas, Bruxelas, na Bélgica, é a escolha certa. O país fabrica 1.500 tipos de cerveja e é conhecido por seu chocolate, um dos melhores do mundo.

NATUREZA: Para quem deseja se aventurar na natureza, a sugestão é conhecer Zagreb, na Croácia. Esse pacote inclui visita ao Lago Jarun, de água cristalina, e ao Parque Nacional de Plitvice, com mais de 20 mil hectares de bosques. Vancouver, no Canadá, também contempla passeios ao ar livre, por lá quem gosta de trilhas pode explorar as montanhas Grouse, Cypress e Seymour. Melbourne é a capital do estado de Victoria, na Austrália, e uma das maiores cidades do país, além disso, também é referência quando o assunto são passeios em meio à natureza. Um dos seus parques é o Royal Botanic Gardens, que possui um espaço dedicado à vegetação típica do país.

LUXO: Os viajantes que buscam por opções mais luxuosas podem encontrar seu destino em Lugano, cidade ao sul da Suíça. Por lá é possível descobrir restaurantes de alta gastronomia e fazer passeios de barco, além de apreciar a vista das montanhas.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 80, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626. No Vale dos Sinos, a empresa na Av. Unisinos 950, Cristo Rei, em São Leopoldo, dentro da Unisinos (51-3566-4429). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br .

Comentários