CI lança programa para trabalhar e estudar na Espanha

A CI Intercâmbio e Viagem, empresa líder no segmento, acaba de inserir a Espanha em seu portfólio de destinos do programa Trabalhar e Estudar. Trata-se de um intercâmbio de longa duração, que permite trabalhar em outro país enquanto estuda um idioma diferente. Neste caso, Barcelona, Madri, Málaga, Valência, Salamanca, Granada, Alicante e Sevilha são os destinos que fazem parte da modalidade, que tem foco no aprendizado de Espanhol.

O país é palco de uma grande mistura cultural e está na vanguarda de artes, gastronomia, moda e design, além de possuir museus, castelos, palácios e paisagens naturais incríveis. “O intercâmbio de trabalho e estudo, por sua vez, é a oportunidade ideal para o viajante sair da zona de conforto e expandir seus horizontes pessoais e profissionais através de uma imersão completa na rotina de um destino diferente”, afirmou Ana Flora Bestetti, Supervisora de Relacionamento da CI.

Segundo Verônica Santos, coordenadora de produto da CI, o programa de Trabalho e Estudo na Espanha deve ter no mínimo 26 semanas de duração. De acordo com a legislação local, o viajante deverá se inscrever em um curso de espanhol com carga horária mínima de 20 horas semanais, podendo, em um segundo momento, requisitar a permissão para trabalhar. A carga horária de trabalho deve girar entre 20 horas por semana em períodos de aula e 40 horas semanais durante as férias.

A especialista acrescenta, ainda, que o lançamento do programa tem como objetivo não apenas ampliar o portfólio da CI, mas também é uma resposta às demandas do mercado de trabalho. “O mercado brasileiro exige cada vez mais que além do inglês, os profissionais saibam falar o Espanhol. Este é o pré-requisito, por exemplo, para a conquista de vagas de emprego de responsabilidade LATAM em multinacionais. Por isso, aumenta a cada dia a demanda pelo estudo do idioma”, explicou Verônica.

O custo de vida médio na Espanha gira em torno de € 600,00 por semana, sendo que os salários giram em torno de € 12,00/hora, ou seja, aproximadamente €960 mensais trabalhando 20 horas semanais. “Para se planejar com segurança o viajante precisa considerar os custos de acomodação, transporte diário, alimentação e gastos com telefone celular e internet. Além disso, é importante pensar nos possíveis gastos com lazer e passeios de finais de semana”, comentou Verônica.

Trata-se do primeiro programa de Trabalho e Estudo da CI com foco no aprendizado de Espanhol. As escolas Expanish e Enforex, em Barcelona, são algumas das que fazem parte do programa. A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

Deixe seu comentário: