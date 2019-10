Obra importante para a redução do déficit de abastecimento de água em cidades que não contam com concessionárias terceirizadas, a perfuração de poços artesianos está entre as prioridades definidas ainda para este semestre pela Secretaria de Obras e Habitação do Rio Grande do Sul. Com esse objetivo, o órgão firmou convênios com as prefeituras de Toropi e São Paulo das Missões.