Cientistas dizem que o monstro do Loch Ness pode ser uma enguia gigante

Um dos mistérios mais reconhecidos do mundo pode estar quase a ser resolvido. O monstro do Loch Ness pode ser uma enguia gigante, avança um equipa de cientistas da Universidade Otago da Nova Zelândia, ao jornal britânico The Guardian. Os cientistas responsáveis por um dos maiores estudos de ADN encontraram a presença de três mil espécies nas áreas escuras do lago escocês.

Apesar da maior parte do ADN verificado pertencer a criaturas pequenas, foi ainda detetado vestígios de porcos, veados, peixes e humanos. O professor Neil Gemmell, que conduziu o estudo, afirmou que não podia colocar de parte a teoria de que as enguias podem crescer até um tamanho extremo.

“É possível que existam enguias gigantes”, assumiu Gemmell no centro dedicado à figura mítica do lago da Escócia, mas ainda assim “depende da perceção de ‘gigante’ que as pessoas têm”.

A teoria da enguia volta a estar agora em destaque como explicação, depois dos avistamentos de uma criatura no lago em 1933. Durante as décadas seguintes, a imagem de uma silhueta no lago gerou controvérsia e colocou diversas hipóteses em cima da mesa sobre que ‘bicho’ seria aquele da fotografia. Em 2003, a BBC financiou uma extensa investigação até ao fundo do lado, recorrendo à utilização de sonares, mas nada foi captado pelo equipamento.

No entanto, o líder da investigação assume que não tem a certeza sobre as suas descobertas, porque “o ADN que estamos a detetar pode ser de uma enguia gigante ou de muitas enguias pequenas”. O estudo da universidade neozelandesa retirou 250 amostras de ADN do lago, a diversas profundidades. “Não encontrámos crocodilos, não encontrámos lagartos e não encontrámos cobras”, revelou.

As palavras do cientista estão a ser alvo de gozo nas redes sociais e várias montagens estão a surgir no Twitter. Alguns utilizadores desta rede social afirmam que se trata de uma “girafa que saiu para dar um mergulho”.

Como surgiu o conceito “monstro de Loch Ness”?

O primeiro registo escrito de um monstro a viver nas águas escocesas surgiu no século VI pela obra do irlandês Santo Columba. A foto mais famosa do Nessie (como era apelidado o suposto monstro), mais conhecida por “Fotografia do Cirurgião”, foi tirada em 1934 e mostra uma cabeça ligada a um longo pescoço a sair da água.

Esta foto foi, 60 anos mais tarde, revelada como uma fraude. Era apenas um modelo de monstro marinho anexado a um submarino de brinquedo. Desde então, várias equipas de investigadores tentaram encontrar o monstro, sempre sem sucesso. Em 2003, a BBC financiou uma extensa pesquisa científica.

A tentativa mais recente foi realizada há três anos, quando um drone marinho de alta tecnologia localizou um monstro – mas não era o que procuravam. Acabaram por descobrir a réplica usada nos anos 1970, no filme “The Private Life of Sherlock Holmes”, afundada no lago.

Deixe seu comentário: