Cientistas encontraram uma substância tóxica em cigarros eletrônicos com maconha

As autoridades de saúde federais e estaduais dos Estados Unidos que estão investigando doenças pulmonares misteriosas ligadas ao uso de cigarros eletrônicos (“vaping”) encontraram o mesmo produto químico em amostras de produtos de maconha utilizados por pessoas que adoeceram em diferentes partes do país, e que usaram marcas diferentes de produtos nas últimas semanas.

O produto é um óleo derivado da vitamina E. Investigadores da FDA (Food and Drug Administration), a agência americana de fiscalização e regulamentação de alimentos e remédios, encontraram o óleo em produtos de cannabis, em amostras fornecidas por pacientes que adoeceram em diversas regiões dos Estados Unidos. Representantes da FDA transmitiram a informação às autoridades estaduais de saúde em uma reunião por telefone esta semana, de acordo com diversas pessoas que participaram da conversa.

O mesmo produto químico foi encontrado em quase todas as amostras de cannabis fornecidas por pacientes que adoeceram em Nova York nas últimas semanas, informou uma porta-voz do departamento estadual de saúde.

Embora esse seja o primeiro elemento comum encontrado em amostras de todo o país, as autoridades de saúde dizem que é cedo demais para saber se é isso que está causando o problema.

A vitamina E é encontrada naturalmente em certos produtos, como o óleo de canola, azeite de oliva e amêndoas. O óleo derivado dela, conhecido como acetato de vitamina E, está disponível regularmente como suplemento nutricional e é usado em tratamentos de pele. Não há informações de que cause danos quando ingerido como suplemento vitamínico ou aplicado à pele. Seu nome soa inofensivo, dizem especialistas, mas a estrutura molecular do produto pode torná-lo nocivo quando inalado. As propriedades oleosas podem ser associadas ao tipo de sintomas respiratórios que muitos pacientes reportaram: tosse, falta de ar e dores no peito, disseram as autoridades de saúde.

“Sabíamos com base em testes anteriores em Nova York que acetato de vitamina E havia sido identificado, mas quando a FDA falou sobre seu plano geral de testes, essa foi a coisa mais notável que ouvimos”, disse um funcionário da área de saúde que participou da conversa mas não estava autorizado a falar publicamente.

A FDA também disse às autoridades estaduais na quarta-feira que seus testes de laboratório não encontraram nada incomum nos produtos de nicotina recolhidos de pacientes doentes, de acordo com outra pessoa que participou da reunião.

A investigação foi especialmente desafiadora para as autoridades de saúde. “Não sabíamos o que estávamos procurando”, disse um funcionário do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), que está liderando a investigação, na semana passada.

As autoridades estão tentando desenvolver uma definição coerente da doença e um sistema padronizado de coleta de informação dos estados. Diferentemente de certas doenças infecciosas, como o sarampo, que devem ser reportadas obrigatoriamente às autoridades federais, os estados não têm obrigação de reportar ao CDC casos de doenças relacionadas ao “vaping”.

Os departamentos de saúde estaduais vêm reportando novos casos a cada semana. Até 27 de agosto, havia 215 possíveis casos, reportados por 25 estados. Novas informações sobre doenças pulmonares estão sendo investigadas, de acordo com representantes do CDC.

Na quarta-feira, as autoridades de saúde do Oregon informaram que um adulto de meia-idade que morreu na metade de julho de uma doença respiratória severa havia usado um cigarro eletrônico contendo óleo de maconha comprado em um estabelecimento que vende o produto legalmente. É a segunda morte relacionada ao “vaping” reportada no país e a primeira a ser relacionada a um produto comprado em loja. As autoridades do Illinois reportaram a primeira das mortes, na semana passada. Não especificaram que tipo de produto foi usado, naquele caso.

As autoridades federais e estaduais disseram que estão se concentrando no papel dos contaminantes ou de substâncias falsificadas como causa provável das doenças pulmonares relacionadas ao “vaping”. Muitos pacientes informaram às autoridades de saúde que compraram produtos de maconha nas ruas. Muitos daqueles que adoeceram disseram ter usado produtos de maconha para “vaping”, mas outros informaram ter usado cigarros eletrônicos tradicionais, de nicotina. Muitos reportaram usar ambas as substâncias. As autoridades disseram que não descartam a possibilidade de contaminantes em produtos de nicotina para “vaping”.

