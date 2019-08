Cinco brasileiros são presos em Cabo Verde com mais de duas toneladas de cocaína

Cinco brasileiros foram presos no sábado (3) em Cabo Verde, na África, em uma embarcação na qual transportavam mais de duas toneladas de cocaína. A Polícia Judiciária do país, responsável pela apreensão da droga e pelas prisões, contou com a cooperação da PF (Polícia Federal) brasileira na operação. As informações são do jornal O Globo e da PF.

De acordo com informe divulgado pela corporação do arquipélago, o barco em que os cinco homens estava foi batizado de Perpétuo Socorro de Abaeté II. A quantia exata de cocaína transportada era de 2.256,27 quilos, o equivalente a 2,2 toneladas.

Também atuaram na operação a Guarda Costeira de Cabo Verde, a Polícia Nacional do país e a Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (Maoc-N), que tem sede em Lisboa. O Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime (ONUDC) reconhece que o local integra a rota da cocaína até países da Europa, o que explica o esforço das autoridades cabo-verdianas para coibir o tráfico.

Ação anterior

No reforço do combate ao transporte da droga pelo país, a polícia de Cabo Verde prendeu outros três brasileiros por transporte de cocaína em agosto de 2017. Os baianos Daniel Dantas e Rodrigo Dantas e o gaúcho Daniel Guerra estavam em um veleiro que transportava mais de uma tonelada de cocaína no casco. Eles alegaram inocência.

O trio chegou a ser condenado a 10 anos de prisão no país, por tráfico internacional de drogas mesmo depois de um inquérito da PF os declarar inocentes. Após esforços do Ministério das Relações Exteriores, a sentença foi anulada e os três voltaram ao Brasil em fevereiro deste ano, 18 meses após a prisão, enquanto aguardam um novo julgamento em Cabo Verde.

Rio Grande do Sul

Em outro caso, ocorrido na última terça-feira (30), a Superintendência da PF (Polícia Federal) no Rio Grande do Sul prendeu em flagrante duas mulheres no aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte de Porto Alegre, por tráfico internacional de drogas.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, a dupla tentava embarcar para a capital portuguesa, Lisboa, com pelo menos 5,5 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido em fundos falsos nas malas de viagem e foi descoberto com o auxílio de dois cães farejadores.

Agentes da PF então abordaram as passageiras e vistoriaram as suas respectivas bagagens, verificando a presença de um bloco de pó branco que testes químicos comprovaram ser cocaína. O material estava em um pacote embalado por tecido azul, ocupando quase todo o volume em cada uma das malas.

Um das mulheres tem 30 anos e é natural de Caxias do Sul (Serra), enquanto a outra, de 24 anos, nasceu em Itacoatiara (AM). Nenhuma delas possuía antecedentes criminais.

Deixe seu comentário: