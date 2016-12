Cinco pessoas sÃ£o baleadas na Zona Norte de Porto Alegre

Cinco pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (29) no bairro Mario Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre. Dois veículos passaram pelo local e os ocupantes realizaram os disparos em direção às vítimas, conforme a Brigada Militar. Os feridos foram socorridos ao Hospital Cristo Redentor. Ao menos um deles estava em estado grave ao ser atingido por disparos no tórax. As identificações não foram informadas. Ninguém foi preso até o momento.

