Mundo Cinco pessoas são esfaqueadas na casa de um rabino nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

A suspeita é de que o ataque tenha relação com grupos antissemitas A suspeita é de que o ataque tenha relação com grupos antissemitas. (Foto: Reprodução)

Cinco pessoas foram esfaqueadas, na noite de sábado (28), na casa de um rabino em Monsey, no Estado de Nova York (EUA), de acordo com autoridades locais. As vítimas foram hospitalizadas. Duas encontram-se em estado grave.

A suspeita é de que o ataque tenha relação com grupos antissemitas. O departamento de polícia de Nova York informou que o agressor fugiu do local, mas acabou preso mais tarde.

O ataque aconteceu por volta das 22h (horário local), durante a celebração do Chanucá. Dezenas de pessoas estavam na casa do rabino.

Na região de Monsey, há histórico de ataques a judeus ortodoxos e, mais recentemente, houve uma série de ocorrências antissemitas, o que fez a polícia de Nova York intensificar o patrulhamento em bairros judeus.

