Dicas de O Sul Cinemateca realiza mostra com clássicos de Hollywood

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Seleção apresenta obras eternas da história do cinema como E o Vento Levou. Foto: Reprodução Seleção apresenta obras eternas da história do cinema como E o Vento Levou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085 – Centro Histórico) apresenta a mostra 1939 – O Ano de Ouro de Hollywood a partir desta terça-feira, 10. A programação integra as atividades do Natal Alegre 2019 e exibe doze clássicos lançados no ano em que marcou o apogeu da era dourada do cinema clássico norte-americano. As exibições dialogam com a exposição A Era do Ouro do Cinema: anos 30 e 40, com curadoria de Alice Trusz, que segue em exibição na galeria da Cinemateca até o dia 20. O ingresso custa R$ 10 (inteira e R$ 5 (estudantes e idosos).

A seleção apresenta obras eternas da história do cinema como E o Vento Levou e O Mágico de Oz, dirigidos por Victor Fleming; A Mulher Faz o Homem, de Frank Capra; O Morro dos Ventos Uivantes, de William Wyle;r e outras obras de nomes como Howard Hawks, Raoul Walsh e Ernst Lubitsch.

A programação também inclui os três marcos lançados pelo cineasta John Ford: No Tempo das Diligências, Ao Rufar dos Tambores e A Mocidade de Lincoln. Os principais gêneros hollywoodianos – romance, comédia, musical, drama histórico, faroeste, fantasia, aventura, policial e horror estarão presentes na Cinemateca Capitólio.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS, Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. Realização do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Os Filmes

E o Vento Levou (Gone with the Wind)

Estados Unidos, 1939, 241 minutos, HD

Direção: Victor Fleming

O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights)

Estados Unidos, 1939, 104 minutos, HD

Direção: William Wyler

O Corcunda de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame)

Estados Unidos, 1939, 116 minutos, HD

Direção: William Dieterle

O Paraíso Infernal (Only Angels Have Wings)

Estados Unidos, 1939, 121 minutos, HD

Direção: Howard Hawks

Ninotchka

Estados Unidos, 1939, 110 minutos, HD

Direção: Ernst Lubitsch

O Mágico de Oz (The Wizard of Oz)

Estados Unidos, 1939, 104 minutos, HD

Direção: Victor Fleming

Heróis Esquecidos (The Roaring Twenties)

Estados Unidos, 1939, 106 minutos, HD

Direção: Raoul Walsh

A Mulher Faz o Homem (Mr. Smith Goes To Washington)

Estados Unidos, 1939, 129 minutos, HD

Direção: Frank Capra

Ao Rufar dos Tambores (Drums Along the Mohawk)

Estados Unidos, 1939, 104 minutos, HD

Direção: John Ford

A Mocidade de Lincoln (Young Mr. Lincoln)

Estados Unidos, 1939, 100 minutos, HD

Direção: John Ford

No Tempo das Diligências (Stagecoach)

Estados Unidos, 1939, 97 minutos, HD

Direçã: John Ford

O Filho de Frankenstein (Son of Frankenstein)

Estados Unidos, 1939, 100 minutos, HD

Direção: Rowland V. Lee

Sessões e Horários de 10 a 22 de dezembro

Dia 10, terça-feira

14h – Ninotchka

16h – E o Vento Levou

20h – O Morro dos Ventos Uivantes

Dia 11, quarta-feira

14h – Heróis Esquecidos

16h – O Mágico de Oz

18h – O Filho de Frankenstein

20h – Sessão Abraccine: Miragem + Animal Direto

Dia 12, quinta-feira

14h – O Morro dos Ventos Uivantes

16h – A Cidade dos Piratas

17h30 – A Mulher Faz o Homem

20h – Diante dos Meus Olhos

Dia 13, sexta-feira

14h – A Mocidade de Lincoln

16h – A Cidade dos Piratas

17h30 – Paraíso Infernal

20h – Diante dos Meus Olhos

Dia 14, sábado

14h – Heróis Esquecidos

16h – A Cidade dos Piratas

17h30 – O Corcunda de Notre Dame

20h – Diante dos Meus Olhos + debate com André Felix

Dia 15, domingo

14h – Ninotchka

16h – A Cidade dos Piratas

17h30 – A Mulher Faz o Homem

20h – Diante dos Meus Olhos

Dia 17, terça-feira

14h – O Corcunda de Notre Dame

16h – A Cidade dos Piratas

17h30 – No Tempo das Diligências

20h – Diante dos Meus Olhos

Dia 18, quarta-feira

14h – Ao Rufar dos Tambores

16h – Diante dos Meus Olhos

18h – Mostra Unisinos de Cinema

20h – Mostra Unisinos de Cinema

Dia 19, quinta-feira

14h – O Corcunda do Notre Dame

16h – O Mágico de Oz

18h – Mostra Unisinos de Cinema

20h – Mostra Unisinos de Cinema

Dia 20, sexta-feira

14h – O Morro dos Ventos Uivantes

16h – Heróis Esquecidos

18h – O Filho de Frankenstein

20h – Projeto Raros (divulgação em breve)

Dia 21, sábado

14h – O Filho de Frankenstein

16h – …E O Vento Levou

20h – Paraíso Infernal

Dia 22, domingo

14h – No Tempo das Diligências

16h – A Mocidade de Lincoln

18h – Ao Rufar dos Tambores

20h – Sessão especial de encerramento do ano

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário