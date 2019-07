Circuito Sesc de Câmbio já tem os campeões de 2019 

O Circuito Sesc de Câmbio 2019 já tem seus campeões. As equipes Tigres de Bengala, de Esteio, e Acecel A, de Caxias do Sul, são as primeiras colocadas nas categorias A (50 a 59 anos) e B (+60 anos), respectivamente. Confira abaixo os resultados completos. Os jogos aconteceram neste e (13 e 14/07), no Ginásio do Claudião, em Lajeado, e reuniram 330 atletas de 26 equipes. O câmbio é um jogo de vôlei adaptado para pessoas com mais de 50 anos.

As etapas municipais foram disputadas em Morro Reuter, Tramandaí, Dois Irmãos, Aratiba, Erechim, Campo Bom, Portão, São Sebastião do Caí, Porto Alegre, Lajeado, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Torres, Passo Fundo e São José do Hortêncio. Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o Circuito Sesc de Câmbio tem como objetivo promover o hábito de praticar o esporte e fortalecer o programa Maturidade Ativa, por meio do desenvolvimento de atividades esportivas com foco em pessoas acima dos 50 anos. A final estadual contou com o apoio da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado. Mais informações podem ser conferidas no site www.sesc-rs.com.br/cambio/.