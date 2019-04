Clássicos de Tchekhov ganham versão contemporânea

O espetáculo “Sobre nós”, que traz uma versão contemporânea dos clássicos do dramaturgo russo Anton Tchekhov, volta a cartaz em temporada no teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. A peça será apresentada de sexta a domingo, entre 5 e 28 de abril, sempre às 20h. Os ingressos estão à venda online com valores de R$ 15 a R$ 30.

Deixe seu comentário: