Cleo tem sua rede social hackeada e pede que seus fãs tomem cuidado

Cleo teve uma de suas redes sociais hackeada na madrugada desta quarta-feira (16), e pediu que seus seguidores tomassem cuidado ao clicar em links que podem ser perigosos. No Se Joga, Cleo desabafou sobre a situação, parecida com a que Adriane Galisteu passou há pouco tempo.

Em uma postagem supostamente feita por Cleo, ela oferecia telefones celulares para os seus seguidores. Ela admite que ficou preocupada com a segurança deles: “Tinham muitas coisas acontecendo. Primeiro os meus seguidores. Fiquei com medo pela segurança delas. Foram mais de 600 mil acessos no link do post hackeado. Essas pessoas que acessaram o link tiveram que baixar um aplicativo e liberar os dados delas”.

“Essas pessoas estão vulneráveis a serem hackeadas também. Isso acabou um pouco com o meu dia porque tomo o maior cuidado com as coisas que vou postar. E a gente estava com uma divulgação superforte do Cleo On Demand (projeto audiovisual dela)”, continuou.

Em conversa com os apresentadores do Se Joga, Cleo garante que já recuperou sua conta na rede social e pediu: “Aqueles que clicaram naquele link, mudem suas senhas. Até o meu pai clicou sem saber e agora vai ter que trocar a senha (…). Acho que é muito grave porque você mexe com toda a idoneidade e integridade que a pessoa está colocando no dia a dia. Não é bobagem para mim. É coisa séria”.

“A gente procurou a delegacia de crimes virtuais. Mas a gente vai denunciar. É um absurdo que isso aconteça.”

Sobre seu peso

No domingo, Cleo abriu o coração em entrevista ao Fantástico, conversou sobre autoimagem e revelou ter ganhado 20 quilos. A mudança corporal ocorreu porque a atriz desenvolveu compulsão por comida.

A filha de Glória Pires contou que deseja perder um pouco de peso, mas sem medidas extremas. “Não estou desesperada. Mas nunca mais quero fazer dietas malucas. Quero ficar saudável, ficar feliz e ir no meu tempo”, falou.

“Não quero mais isso de tomar coisas, emagrecer do nada e depois engordar tudo, porque essa é a história da minha vida”, refletiu. Cleo também diz que quer encontrar uma forma de manter a saúde e o equilíbrio.

“Faz parte você se acostumar com você de um jeito. O que não acho legal é que as pessoas te obriguem a ser uma coisa a que elas estão acostumadas”, disparou.

