30 de dezembro de 2019

O futebol italiano volta a demonstrar interesse em Walter Kannemann. O clube desta vez, novamente, é a Fiorentina, que estaria disposta a desembolsar 6 milhões de euros pelo zagueiro. De acordo com as informações do portal Calcio Mercato, o clube já possui contato com os representantes do argentino e pode oficializar uma proposta ao Grêmio.

Vale lembrar que não é a primeira vez que os italianos aparecem como interessados no futebol do defensor, ainda nesta temporada, o agente do zagueiro esteve na Itália para tratar de negociações com a Roma e a Fiorentina.

Ainda em 2018, o time Cagliari, da Itália, apresentou duas propostas para o ter zagueiro, em menos de duas semanas.

Aos 28 anos, Kannemann tem contrato com o tricolor até 2022 e multa rescisória gira em torno de € 10 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões.

