“Clube da Melhor Idade” terá programação especial no Canoas Shopping

O Canoas Shopping passa a oferecer o “Clube da Melhor Idade”, uma programação especial para indivíduos com mais de 60 anos. No local, serão oferecidas atividades físicas especialmente para a faixa etária, como ginástica laboral, caminhadas, alongamentos com orientação da professora Cristiane Sampaio, que ainda organiza passeios e almoços fora do horário das aulas com os alunos.

A programação tem duração de 40min, e acontece antes da abertura do shopping, na Praça de Eventos Guilherme Schell, das 9h da manhã às 9h40. Serão disponibilizadas 100 vagas, que serão divididas entre turmas nas terças e quintas-feiras, com 50 alunos em cada. Os participantes também ganharão uma camiseta após a inscrição.

