Acontece CNI divulga hoje, às 14h30, os Indicadores Industriais de outubro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Foto: (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará nesta segunda-feira, 2 de dezembro, às 14h30, os Indicadores Industriais de outubro. A pesquisa será publicada no Portal da Indústria e encaminhada por e-mail aos jornalistas cadastrados. Também será apresentada no Twitter da CNI (@CNI_br).

O levantamento mensal mostra a evolução do faturamento, das horas trabalhadas na produção, da utilização da capacidade instalada, do emprego, da massa real de salários e do rendimento médio do trabalhador da indústria de transformação.

O levantamento também traz informações sobre 21 setores da indústria de transformação.

