Notas Mundo Colisão entre helicópteros mata 13 militares franceses no Mali

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

O governo francês anunciou, na manhã desta terça-feira (26), a morte de 13 militares franceses em um acidente envolvendo dois helicópteros no Mali, na noite de segunda (25). “Seis oficiais, seis suboficiais e um comandante foram mortos na operação e pela França no duro combate contra o terrorismo no Sahel”, diz o comunicado oficial do governo francês.

