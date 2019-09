Colorado, pai de Rogério Ceni revela sonho em ver o filho treinando o Inter

*Valéria Possamai

Qual pai nunca sonhou em ver o filho no time do coração? Esse também é um desejo compartilhado por Eurydes Ceni, pai do técnico Rogério Ceni, que hoje está no Cruzeiro. Contudo, o desejo do pai passará por uma situação diferente. Colorado, Eurydes verá o filho enfrentar justamente o clube na quarta-feira, na decisão pela Copa do Brasil.

“Ficava e fico sentido de ter que torcer contra o Inter, meu time do coração, mas meu filho está a cima disso. Não tem como ser diferente”, disse Eurydes, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, revelando ainda: “Sem dúvidas meu sonho é ver o Ceni treinando o Inter. Pode ser daqui uns anos, mas pode ser que um dia aconteça.”

Presente no primeiro título do Inter pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor colorado valoriza o momento do time na temporada, mas deixa a decisão do finalista da Copa do Brasil em aberto.

“Sou colorado desde de garoto. Eu frequentava o estádio. Estava lá no primeiro título brasileiro do clube. Tenho certeza que na quarta-feira vai ser um jogo bom, bem disputado. Eu acho o Inter um time melhor. É um time muito bom. Acho que o Inter tem um time melhor, mas nem sempre o melhor ganha, ainda mais em mata-mata. Tudo pode acontecer”, afirmou pai de Ceni.

Durante a entrevista à Rádio Grenal, Eurydes revelou alguns momentos do ex-jogador e então técnico do Cruzeiro. “Desde pequeno, o Rogério já era louco por uma bola. Começou jogando futsal e jogava bem na linha também. Mesmo quando na reserva do Zetti, o São Paulo valorizou muito ele e não deixou que saísse. Depois, tudo aconteceu.”

