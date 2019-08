Com ausência de Edenilson, Nonato e Bruno Silva aparecem como opções para encarar o Flamengo

*Valéria Possamai

A semana é de Copa Libertadores para o Inter. Na quarta-feira, os colorados iniciam a disputa das quartas de final da competição continental. E, para a partida no Rio de Janeiro, o técnico Odair Hellmann já conta com uma ausência no setor de meio-campo: Edenílson.

O jogador, que sofreu um problema muscular, deve ficar de fora deste primeiro jogo. Ainda com relação aos volantes, uma notícia positiva. Rodrigo Lindoso, que se recupera de uma entorse no tornozelo, já voltou a trabalhar com bola e deve voltar a ficar à disposição do técnico Odair Hellmann. Assim, Nonato e Bruno Silva surgem como as opções para suprir a baixa.

A preparação para o duelo já teve início ainda neste domingo. Depois da vitória da equipe considera alternativa, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, os titulares iniciaram os trabalhos no CT Parque Gigante.

Nesta segunda-feira, o elenco segue a rotina de treinamentos. O trabalho desta manhã ocorre com portões fechados no estádio Beira-Rio. Na terça-feira, o time finalização a preparação na capital gaúcha e depois embarca para o Rio de Janeiro.

Flamengo e Inter iniciam a disputa por uma vaga às semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

