Com chances de ingressar no G-4 do Brasileirão, o Grêmio prossegue os preparativos para o jogo deste domingo contra o Bahia, fora de casa

Na manhã dessa sexta-feira, os atletas do Grêmio se reapresentaram para dar sequência aos preparativos para o jogo contra o Bahia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 16h deste domingo na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

A última atividade no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho antes do embarque foi marcada por trabalhos físicos sob o comando do preparador Rogério Dias. Em seguida, o elenco foi dividido em duas equipes para um trabalho que priorizou a troca de passes e a movimentação em campo reduzido, com o técnico Renato Portaluppi.

Bruno Cortez, Madson, Maicon, Cícero, Bressan e Éverton não participaram da sessão. Eles se limitaram a exercícios de recuperação, alternados com corridas leves em torno do gramado.

A delegação embarcou pouco após o meio-dia no Aeroporto Salgado Filho e chegou à capital baiana no final da tarde. Na manhã deste sábado, véspera do duelo, o grupo do Mosqueteiro encerra a sua preparação, no centro de treinamentos do Vitória.

Situação

A partida deste domingo não pode ser desperdiçada pelo Grêmio. O time, que na quarta-feira não passou de um empate de 0 a 0 contra o Fluminense em casa, ocupa o nono lugar na tabela, com 13 pontos.

Caso consiga impor o seu favoritismo contra o Bahia do técnico Guto Ferreira, décimo-sétimo colocado (na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos), o Tricolor gaúcho tem chances de ingressar no G-4, dependendo dos demais resultados da nona rodada.

