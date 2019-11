Com contrato se encerrando, D’Alessandro despista sobre renovação com o Inter

*Valéria Possamai

Com contrato até o fim de dezembro, a permanência de D’Alessandro no Inter ainda segue como uma incógnita. Mesmo com chegada do fim da temporada, o camisa 10 prefere despistar sobre o futuro, pelo menos aos microfones, mas já firmou saber das intenções do clube.

A renovação mais uma fez esteve em pauta no contato com o argentino, que lançou a sexta edição do Lance de Craque, na noite desta segunda-feira. Na coletiva, D’Ale afirmou: “Eu fico sem contrato a partir de 30 de dezembro e sei das intenções do clube, mas vou pensar muito bem o que vou fazer. O meu agradecimento ao Inter é muito grande, nem preciso falar isso. Vamos ver o que farei”.

Há 11 anos construído história no Inter, completados neste ano, o meio-campista declarou sentimento de gratidão durante o evento beneficente, que visa arrecadar fundos para quatro instituições beneficentes da capital gaúcha: “A ideia é devolver um pouco do que o Inter me deu, assim como Porto Alegre. Pra mim e pra minha família. O sentimento é de felicidade, pois vou lá atrás, na minha infância, e não tinha nada”.

