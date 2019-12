Rio Grande do Sul Com detonação de encosta, avançam trabalhos de desobstrução da ERS-122

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Foram utilizadas 2 toneladas de explosivos para derrubar paredão de rochas que seguiam instáveis na encosta em trecho da rodovia. Foto: Reprodução Foram utilizadas 2 toneladas de explosivos para derrubar paredão de rochas que seguiam instáveis na encosta em trecho da rodovia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma explosão controlada derrubou um paredão de rochas que corria risco de cair no km 43 da ERS-122, entre os municípios de São Vendelino e Farroupilha, na Serra. A operação, realizada na tarde desta quarta-feira (4), faz parte dos trabalhos de liberação do trecho, realizados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.

A detonação ocorreu por volta das 14h e necessitou de cerca de duas toneladas de explosivos. O material foi instalado nos 60 furos que as equipes de obras haviam aberto nas rochas.

“Ainda hoje demos início à remoção das mais de 10 mil toneladas de destroços que caíram sobre a pista, no intuito de liberarmos o trânsito o quanto antes”, afirma o secretário Juvir Costella. “Pensamos, acima de tudo, na segurança das pessoas que utilizam a ERS-122. Por isso, após completarmos a limpeza, daremos início à contratação de uma empresa que nos aponte uma solução definitiva para conter quedas de barreira na rodovia.”

A estimativa é que o trânsito no km 43 da ERS-122 seja liberado na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro. O tráfego ocorrerá em duas pistas, em sentidos opostos. O trecho terá velocidade controlada e reforço na sinalização.

A ERS-122 está interrompida desde 4 de novembro, em razão do deslizamentos do alto da encosta. Os motoristas que precisam viajar entre Farroupilha e a Região Metropolitana de Porto Alegre devem adotar como desvio as rodovias RSC-470, ERS-446 e RSC-453, passando por Carlos Barbosa e Garibaldi.

