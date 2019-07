Com distribuição de 100% do lucro, o rendimento do FGTS vai superar o da poupança

O diretor do Departamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), Igor Vilas Boas de Freitas, informou nesta quarta-feira (24) que a distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores a partir deste ano vai gerar um rendimento superior à variação da poupança. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira, junto com o anúncio da liberação dos saques de contas ativas e inativas do FGTS.

Pela regra atual, somente 50% do lucro são distribuídos. Com isso, o rendimento ficou abaixo da poupança em 2017, quando a regra começou a vigorar, mas em 2018 o rendimento foi próximo ao da poupança.

As contas do FGTS rendem ao menos 3% ao ano, como previsto em lei. Além disso, recebem a TR (Taxa Referencial, uma taxa de juros calculada pelo Banco Central) e um percentual daquele lucro líquido sobre o exercício anterior.

A novidade começará a ser aplicada ainda neste ano, quando os R$ 12 bilhões de lucro do FGTS, em 2018, serão distribuído integralmente aos trabalhadores – a partir do mês de agosto.

“Haverá distribuição integral de resultados. Vai passar a superar a poupança um pouco e com isso a gente consegue reequilibrar os dois objetivos que vinham em certo desbalanço [de rendimento ao trabalhador e de financiamento à casa própria e saneamento básico]. É uma medida muito importante que compõe o conjunto de medidas de reformulação do FGTS”, declarou Vilas Boas de Freitas.

Segundo ele, o trabalhador tem perdido poder de compra devido à baixa remuneração dos recursos lá aplicados. “Aconteceu ano passado e com o passar do tempo. Com essa reforma, vamos ver o efeito”, afirmou.

De acordo com o diretor, que também é presidente do Conselho Curador do FGTS, o fundo também cumpre outro objetivo, que é apoiar a habitação popular.

“Ao oferecer condições mais vantajosas, vários projetos de infraestrutura se tornam viáveis. Mas há de se ter equilíbrio com relação a isso”, concluiu Vilas Boas.

Empregos

A liberação de parte dos recursos do FGTS, do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) permitirão à economia crescer 0,35 ponto percentual adicional nos próximos 12 meses, disse o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Segundo ele, 2,9 milhões de empregos formais deverão ser criados nos próximos dez anos com as medidas anunciadas nesta quarta.

Na solenidade de anúncio das novas regras para saque do FGTS, do PIS e do Pasep, o secretário confirmou que apenas a liberação do dinheiro, limitada a R$ 500 por conta, em 2019, e equivalente a um percentual mais um valor fixo a partir do próximo ano, injetará R$ 30 bilhões na economia neste ano – R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões do PIS/Pasep – e R$ 12 bilhões em 2020.

“Não me parece um efeito pequeno. A medida vai gerar 0,35 ponto percentual de crescimento nos próximos 12 meses. Mas não para por aqui. Além do crescimento de curto prazo, a liberação do saque vai elevar em 2,6% o PIB [Produto Interno Bruto] per capita [por habitante] nos próximos dez anos, e aumentar 5,6% a população ocupada no mesmo período. Isso significa que 2,9 milhões de pessoas vão ser empregadas nos próximos dez anos”, disse Sachsida.

