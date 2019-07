Com dois gols de Maradona e Gege, São José vence Grêmio em jogo-treino; André descontou

*Valéria Possamai

O primeiro jogo-treino do Grêmio durante a temporada de treinamentos terminou com derrota. O tricolor foi derrotado por 4 a 1 para um time alternativo do São José, na tarde desta segunda-feira. Maradona e Gege marcaram duas vezes cada, para os visitantes. André descontou.

No primeiro tempo, o técnico Renato Portaluppi novamente testou uma nova opção ofensivo. Luan e Diego Tardelli protagonizaram novo esquema ofensivo. Alisson foi utilizado pela direita, com Luan, de armador, Pepê na esquerda, e Tardelli mais adiantado. Durante os 55 minutos iniciais, Luan e Tardelli alternaram as funções de armador do time.

Na primeira parte da atividade, o time esteve formado por: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, David Braz, Cortez; Rômulo e Maicon; Alisson, Luan e Pepê; Diego Tardelli.

David Braz foi quem formou a dupla de zaga, ao lado de Pedro Geromel.

No trabalho, foram observadas três ausências. Matheus Henrique, Kannemann e Paulo Miranda ficaram apenas realizando trabalho físicos.

A primeira etapa terminou com vitória dos visitantes. Maradona, em uma jogada de contra-ataque marcou o primeiro gol do jogo.

Para a segunda etapa, o comandante gremista alterou totalmente o time. Colocando uma escalação com: Júlio César; Léo Moura, Rodriguez, Rafael Galhardo, Rodriguez, Juninho Capixaba; Thaciano, Darlan, Guilherme Azevedo, Jean Pyerre, Felipe Vizeu; André.

O segundo tempo, contudo, também terminou com vitória dos visitantes. Maradona e Gege ampliaram para o Zequinha, enquanto André marcou o único gol do tricolor.

A etapa final pode ter trazido uma preocupação para Renato. O lateral Léo Moura precisou deixar o campo e saiu direto para o vestiário.

O time volta aos trabalhos nesta terça-feira. Na sexta-feira, tem novo jogo-treino marcado, desta vez, contra o Criciúma.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

