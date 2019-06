Com Dourado e Moledo, Inter se reapresenta no CT Parque Gigante

A manhã deste sábado (22) ficou marcada pela reapresentação do grupo de jogadores do Internacional. Após 10 dias de descanso, Rodrigo Dourado e Rodrigo Moledo foram as principais novidades no trabalho.

Classificado na Copa do Brasil, Libertadores e brigando alto na tabela do Brasileirão, o Internacional já retomou suas atividades. Neste sábado no CT Parque Gigante, os jogadores fizeram apenas uma corrida leve no gramado e exames antes do período de treinamentos em Atibaia, que a Rádio Grenal acompanhará de perto.

Entre os jogadores, Dourado que havia passado por artroscopia no joelho foi a principal novidade, iniciando o processo de retorno aos gramados. Moledo que já havia treinado com o grupo antes da parada também treinou normalmente e estará à disposição para a segunda metade da temporada. Iago que foi negociado com o Augsburg, da Alemanha, já não treinou com o grupo.

Na entrevista após as atividades, o meia Patrick disse que o momento na temporada em Atibaia é de se consolidar e ir em busca de levantar taças. O jogador que teve um problema de lesão e ficou fora de algumas partidas quer ajudar o Inter “São grandes jogos. São jogos que todos querem jogar. Tem que se preparar bem e a cada jogo fazer como se fosse uma final”, afirmou.

Parick disse que ainda não está 100% fisicamente, mas que vai trabalhar para recuperar a sua melhor condição.

O Inter embarca nesse sábado às 17h para Atibaia onde ficará até o próximo dia 29 deste mês.

