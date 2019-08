Com dúvida entre André e Tardelli, Renato encerra preparação para semifinais da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Deixando dúvida no ataque, o técnico Renato Portaluppi encerrou a preparação do Grêmio para encarar o Athlético-PR, pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, os times iniciam a disputa por uma vaga às finais da competição, na Arena.

Com parte da atividade fechada novamente para os jornalistas, o treinador procura fazer mistério quanto a formação que entrará em campo. Praticamente, o time está definido, mas com dúvida no comando de ataque. André e Tardelli disputam a vaga de titular.

O camisa 9 chegou a ser baixa na partida do último sábado, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo. O atacante sentiu dores no tendão, mas já está recuperado e treinando normalmente. O que o deixa na briga direta pela vaga entre os 11 nesta quarta-feira.

Nas demais posições, Renato deve manter a mesma a base que vem atuando, com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André (Diego Tardelli).

