Com festa da torcida, Inter embarca rumo ao primeiro jogo das finais da Copa do Brasil

Foi sob festa dos torcedores, que tomaram o portão 3 do Aeroporto Salgado Filho, que o Inter rumou para Curitiba, para a primeira decisão do título da Copa do Brasil. Os colorados lotaram o embarque para dar o último incentivo.

Com os cânticos de “Seremos Campeões”, ônibus da delegação passou por uma espécie de “corredor” montada pelos torcedores. Em forma de retribuição, os jogadores e a comissão técnica foram próximos ao gradil que dava acesso ao portão 3. Centenas de colorados compareceram ao aeroporto.

A delegação deixou Porto Alegre em voo fretado para a capital paraense. Antes da viagem, o grupo de jogadores ainda realizou um treinamento fechado no estádio Beira-Rio. A preparação seguirá no local do confronto.

Nesta segunda-feira, o colorado tem treino marcado no palco do jogo. Após um acordo entre as direções, o time gaúcho poderá treinar na Arena da Baixada. O trabalho está marcado para 18h30, para que os atletas já possam se adequar ao gramado sintético.

Para a primeira decisão, o técnico Odair Hellmann conta com o grupo e apesar das várias opções, deve manter a base de time que vem atuando. Uma dúvida que ainda paira é quanto à disputa entre Nico López e Rafael Sobis no ataque. Contudo, o uruguaio deve seguir como titular.

Athletico-PR e Inter iniciam a disputa do título nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada.

