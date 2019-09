Com grupo completo e treino fechado, Inter dá início a preparação para as finais contra o Athletico-PR

*Valéria Possamai

A segunda-feira marcou o início de uma semana decisiva para o Inter. Na quarta-feira, o colorado tem o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. O primeiro e único treino em Porto Alegre foi com portões fechados.

A atividade iniciou por volta das 15h30, sem que a imprensa tivesse acesso. Este foi o único trabalho do grupo na capital gaúcha. Já no início da noite, a delegação viaja para Curitiba.

Já na cidade do confronto, a equipe tem atividade marcada no palco da decisão. Um acordo entre as direções possibilita que o time gaúcho treine na Arena da Baixada, que possui um gramado sintético.

A boa notícia para o técnico Odair Hellmann e para os torcedores é que todo o time se encontra à disposição. A dúvida na equipe, fica por conta da disputa de Nico López e Rafael Sobis, mas a tendência é que o uruguaio siga como titular.

Athletico-PR e Inter iniciam a disputa das finais nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. A finalíssima ocorre na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: