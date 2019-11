Futebol Com grupo completo, Renato começa a trabalhar time para encarar o Palmeiras

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

Kannemann e Matheus Henrique estão de volta ao time Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com volta dos selecionáveis, o técnico Renato Portaluppi comandou o 1° treino da semana com grupo completo, à exceção dos lesionados. Na atividade desta quita-feira, Kannemann, Matheus Henrique e Phelipe Megiolaro voltaram a atuar com o grupo após os compromissos com suas seleções. O adversário do final de semana é o Palmeiras, em São Paulo.

Em campo reduzido, o técnico comandou uma atividade de movimentação, com três times, ainda apenas sem Jean Pyerre e Luan, que seguem em tratamento. Jean, inclusive, vem treinando em separado. Na atividade desta manhã, treinou com chuteira e com bola, e também realizou exercícios de fisioterapia. Em recuperação de uma lesão muscular de grau na coxa direita, o camisa 21 pode voltar aos gramados ainda neste ano. Há a tendência que ele possa estar à disposição na antepenúltima rodada, quando o adversário será o São Paulo, na Arena, tendo em vista que as duas próximas rodadas são longe de Porto Alegre.

Com a volta de Kannemann e M. Henrique, na defesa e na volância, respectivamente, David Braz e Michel voltam ao banco de reservas. E, assim Renato pode mandar a campo no domingo: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kanneman, Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano, Éverton; Tardelli.

Pela 34ª rodada, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

