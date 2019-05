Com lista de desfalques, técnico Renato encerra preparação para encarar o Bahia

*Valéria Possamai

Já em solo baiano, o Grêmio está preparado para encarar o Bahia, neste sábado, às 19h, no estádio Pituaçu. Nesta manhã, o técnico Renato Renato Portaluppi comandou o último treino antes do duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na busca por deixar a zona de rebaixamento, a equipe vai em busca da primeira vitória fora de casa, com pelo menos oito desfalques.

Para o confronto contra os baianos, o tricolor terá que promover mudanças no time. Renato não conta com oito jogadores, sendo destes, seis titulares. Kannenann, Paulo Miranda, Bruno Cortez, Alisson e Luan estão no Departamento Médico, por conta de problemas musculares. Matheus Henrique e Everton, convocados, se apresentaram à Seleção Olímpica e Principal, respectivamente. Maicon foi preservado da viagem.

Na última atividade realizada nesta sexta-feira, no Barradão, casa do Vitória, apenas os minutos finais foram liberados à imprensa, quando era realizado o tradicional rachão. Pedro Geromel foi poupado do trabalho, o que já vem acontecendo a algumas semanas por conta da sequência de jogos e treinamentos.

Manhã de treino no Barradão! A primeira parte da atividade foi fechada e neste momento os atletas realizam atividade recreativa com bola.

💪🏽⚽🇪🇪 #BAHxGRE #Brasileirão2019 #VamosTricolor pic.twitter.com/epLZsMkJgh — Grêmio FBPA (@Gremio) May 31, 2019

Com tantas ausências, o duelo contra o Bahia vira oportunidade para os jogadores do banco de reservas. Rodriguez deve realizar seu terceiro jogo como titular na zaga, assim como Felipe Vizeu, que deve seguir no comando de ataque.

Para suprir as necessidades do ataque sem Alisson e Everton, Pepê e Thaciano são as principais apostas. Vico e Diego Tardelli também aparecem no pário. Assim, o provável Grêmio que vai à campo contra o Bahia, tem: Paulo Victor; Leonardo; Geromel (Michel) Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel (Montoya), Rômulo; Pepê, Thaciano e Jean Pyerre; Felipe Vizeu.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Bahia e Grêmio pela Rádio Grenal.

