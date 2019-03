Com look transparente, Viviane Araújo faz festão para comemorar seus 44 anos

A rainha de bateria da campeã Mancha Verde, Viviane Araújo comemorou o seu aniversário antecipadamente neste domingo (24). A festa aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro e teve direito a buffet exclusivo e uma festa luxuosa. Com a família e amigos, a musa celebrou mais uma primavera.

Em foto divulgada em seu Instagram, a atriz ousou no look sexy e transparente.”Tudo lindo! Hoje é dia de muita alegria!”, declarou na legenda. Com um cropped azul e uma saia transparente evidenciou o corpão de Viviane e as pernas torneadas.

Nos comentários os fãs tiraram o dia para também já adiantar as felicitações para a atriz. “Muito diva! Parabéns!”,disse uma fã. “Que seu novo ano seja ainda mais repleto de beleza igual a você”, desejou outra.

