Futebol Com mudança na lateral, Grêmio encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada; confira a provável escalação

Por Redação O Sul * | 27 de novembro de 2019

Rafael Galhardo deve assumir a titularidade na lateral-direita Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Grêmio entra em campo contra o Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão. Depois garantir a vaga na fase prévia da Copa Libertadores, os comandados do técnico Renato Portaluppi buscam agora, garantir a presença direta na fase de grupos. O duelo desta noite ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba.

Para a partida, o time deve ter ao menos uma alteração quanto à formação que venceu o Palmeiras, no último domingo. Pela sequência de jogos, Léo Moura deve ficar no banco de reservas, dando lugar a Rafael Galhardo na lateral-direita. O jogador treinou entre os titulares no último treinamento e entrevista coletiva, garantiu estar à disposição para o enfrentamento, dando indícios de que ser titular.

Assim, o provável Grêmio para encarar o furacão tem: Paulo Victor; Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Michel, Alisson, Tardelli e Everton; Luciano.

Com 59 pontos na tabela de classificação, o Grêmio é o quarto colocado na competição continental. O adversário, vem logo atrás com 56 pontos, e já garantido na Libertadores pelo título da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário