Com novo algoritmo, empresa jornalística que publicar primeiro passará a ficar no topo do Google

A classificação de buscas por notícias na plataforma Google mudará. Agora, por conta da mudança no algoritmo, a busca passará a priorizar veículos que tenham publicado a história primeiro —o furo, no jargão jornalístico. A empresa afirmou em publicação no seu blog oficial que a medida visa apoiar o trabalho das organizações jornalísticas.

Por conta disso, a reordenação vai permitir que reportagens apuradas e publicadas permaneçam em destaque na primeira página da busca e não acabem escondidas pela repercussão que geram em outros veículos.

Atualmente, o sistema de busca priorizava versões mais recentes ou abrangentes de um assunto, o que dificultava a busca do leitor pela notícia que deu origem à cobertura.

