Com o futuro incerto no Barcelona, Philippe Coutinho batiza a filha no Rio de Janeiro

O jogador Philippe Coutinho ainda não sabe como vai ser a sua próxima temporada, se permanecerá ou não no Barcelona, já que os rumores apontam para uma saída. Mas, como ainda está de férias no Brasil e com a cabeça longe, por enquanto, da Espanha, o atleta aproveitou para batizar a filha mais nova.

Ao lado da mulher, Ainê Coutinho, e da filha mais velha, Maria, de 3 anos, o meia-atacante batizou a pequena Esmeralda, de 6 meses. O jogador e a mulher compartilharam fotos, em suas contas nas redes sociais, em uma Igreja Católica e na festa organizada por Ainê para celebrar com a família.

Na semana passada, o jornal AS informou que o brasileiro não rematriculou a filha mais velha na escola que ela estava desde a temporada passada. Segundo o diário, esse é um dos indícios de que o jogador não deve permanecer no Barcelona.

Outro sinal abordado pelo diário está no Instagram do jogador, que trocou o seu avatar com a camisa do Barcelona por uma foto com o uniforme da Seleção Brasileira. Isso pode se explicar também porque ele acabou de ser campeão da Copa América com o Brasil. No entanto, é só mais um indício de que algo não vai bem na relação do meia com o clube.

O AS ainda citou que ficaram poucas imagens de Coutinho ligadas ao Barcelona nas redes sociais. A última delas é do dia 28 de abril, com a taça de campeão da Liga Espanhola.

Griezmann

O Barcelona confirmou neste mês a contratação do atacante francês Griezmann por 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões), valor da multa rescisória com o Atlético de Madrid. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o jogador de 28 anos assinou contrato com o clube catalão por cinco temporadas, válido até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 800 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

Do total de 120 milhões de euros pagos pela contratação de Griezmann, a Real Sociedad receberá 24 milhões de euros (R$ 101 milhões) como clube formador. O francês se tornou o sexto jogador mais caro da história do futebol mundial ao acertar com os catalães.

Griezmann nasceu no dia 21 de março de 1991, na cidade francesa de Mâcon. No time da cidade, deu seus primeiros passos no futebol, antes de chegar na base da Real Sociedad. Ficou no clube até 2014, quando foi negociado com o Atlético de Madrid.

Pela equipe da capital espanhola, conquistou títulos importantes como a Liga Europa em 2018, a Supercopa da Uefa em 2018 e a Supercopa da Espanha em 2014. O seu momento mais importante no futebol foi na Copa do Mundo do ano passado, na Rússia, quando levantou a taça com a seleção da França.

