Com o quarto lugar garantido na rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Flamengo na tarde deste domingo

A manhã desse sábado, para o Grêmio, foi de últimos retoques na preparação para o jogo desde domingo (16h) contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da expectativa em torno do reencontro entre os dois times desde a goleada rubronegra de 5 a 0 pelas semifinais da Copa Libertadores da América, os possíveis resultados deste novo duelo, agora na Arena, não vão alterar as respectivas posições de cada um na tabela.

De um lado, os donos da casa têm 56 pontos, o que garante a permanência em quarto lugar na tabela, já que o São Paulo, quinto colocado, estagnou em 53 pontos ao empatar nesse sábado com o Santos (1 a 1), clube que por sua vez ocupa o terceiro lugar mas ainda não pode ser alcançado pelo Tricolor gaúcho, pois soma 65 pontos.

Já o visitante, com 78 pontos, já pode ser considerado virtualmente o dono do título deste ano, já que o Palmeiras, vice-líder, tem 67 pontos. Assim, é mera questão de tempo para os cariocas sob o comando do português Jorge Jesus ergueram a taça, o que matematicamente ainda não poderá acontecer nesta trigésima-terceira rodada (de um total de 38), mas deve se confirmar em breve.

Preparação

Ao encerrar a sequência de cinco dias de preparativos (com direito a portões fechados na Arena durante uma hora e cobranças de faltas e pênaltis), o grupo do Grêmio participava de um trabalho de dois toques, que costuma fazer parte da programação de vésperas dos jogos. E o técnico Renato Portaluppi manteve o já tradicional mistério sobre a escalação.

Ainda não se sabe, por exemplo, quem substituirá o meia Matheus Henrique (convocado pela Seleção Olímpica) e o zagueiro Walter Kannemann (chamado para amistosos pela Seleção da Argentina) – a hipótese mais provável é que a vaga seja preenchida por David Braz. Já o volante Michel, preservado no jogo anterior contra a Chapecoense, treinou normalmente.

(Marcello Campos)