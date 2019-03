Com o tema “Brasil: aberto para reformas?”, Fórum da Liberdade acontece nos dias 8 e 9 de abril no Centro de Eventos da PUCRS

Seguem abertas as inscrições para o Fórum da Liberdade. Reconhecido internacionalmente como um dos maiores eventos de debate e discussão de ideias da América Latina, a edição de 2019 acontecerá nos dias 8 e 9 de abril, no Centro de Eventos da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681 -, em Porto Alegre/RS. O tema deste ano será “Brasil: aberto para reformas?”. Os ingressos, que podem ser adquiridos no site www.forumdaliberdade.com.br, já estão no terceiro lote.

Entre os nomes confirmados para o Fórum da Liberdade estão: o ex-presidente da Petrobras e CEO da BRF Foods, Pedro Parente; o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto; o empresário fundador da WiseUp e proprietário do Orlando City Soccer Club, Flávio Augusto; o filósofo e jornalista, Olavo de Carvalho; o empresário e secretário de Desestatização, Salim Mattar; a cientista política guatemalteca, Gloria Álvarez; o economista, Gustavo Franco; o empresário e político colombiano, Fernando Araújo; e o jornalista, Alexandre Garcia, que será condecorado com o Prêmio Liberdade de Imprensa – conferido aos profissionais que preconizam a liberdade de imprensa e que se dedicam ao desenvolvimento do pensamento crítico.

A presidente do IEE, Giovana Stefani, destaca a relevância dos debates desta edição. “O resultado das urnas na última eleição deixou ainda mais claro o clamor popular por mudanças. Ao mesmo tempo, o pensamento liberal nunca esteve tanto em evidência, questionando a histórica tendência brasileira ao estatismo. Diante deste cenário, o tema desta edição busca fomentar um debate qualificado e plural sobre o futuro do Brasil. Queremos ir além da discussão sobre reformas estruturais e questionar o quanto estamos abertos à mudança, para alcançarmos um País mais livre e próspero”, afirma a presidente do IEE, Giovana Stefani.

Promovido há mais de 30 anos pelo Instituto de Estudos Empresariais, o evento foi consolidado como o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina pela Revista Forbes (2013). Em 2018 contou com mais de 6 mil pessoas credenciadas.

Deixe seu comentário: