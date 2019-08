Com oito prêmios, “Pacarrete” vence o 47º Festival de Cinema de Gramado

No final da noite deste sábado (24), o Festival de Cinema de Gramado anunciou os vencedores da 47ª edição do evento, realizada na cidade serrana do Rio Grande do Sul. O filme “Pacarrete” saiu vencedor, com oito Kikitos – os prêmios do festival. Este é o primeiro longa-metragem do diretor Allan Deberton.

A reação da plateia ao final da sessão em que o filme foi exibido, na última quarta-feira (21), já mostrava que o longa estava como favorito. A atuação de Marcélia Cartaxo foi aclamada e a sua vitória como Melhor Atriz já era esperada. “Dedico este prêmio a Pacarrete, mulher e artista, à minha Paraíba, ao Nordeste. Salve Amazonas”, disse a atriz ao receber o prêmio. Vários artistas destacaram em seus agradecimentos a preocupação com as queimadas na Amazônia e pedindo a manutenção de políticas públicas em prol do cinema e audiovisual.

Paulo Miklos ganhou como Melhor Ator pelo filme “O Homem Cordial”. Ele esteve em Gramado no início da semana e não pôde ficar no festival até o fim. Por isso, mandou um áudio agradecendo: “Viva o cinema nacional”.

No palco, foram anunciados ainda os dois novos curadores do Festival de Gramado para o ano que vem: Pedro Bial e Soledad Villamil.

Confira outros vencedores:

Curtas Brasileiros

Melhor Desenho de Som – “Um Tempo Só”

Melhor Trilha Musical – “Teoria sobre um Planeta Estranho”

Melhor Direção de Arte: “Sangro”

Melhor Montagem: “Invasão Espacial”

Melhor Fotografia: “A Ética das Hienas”

Melhor Roteiro: “O Véu de Amani”

Melhor Ator: Rômulo Braga.

Melhor Atriz: Cassia Damasceno.

Menção Honrosa para a Atriz mirim: Ester Shafer.

Prêmio Especial: Divina Valéria e Wallie Ruy por “Marie”.

Prêmio Aquisição Canal Brasil: “Marie”

Melhor Curta pelo Júri Popular: “Teoria sobre um Planeta Estranho”

Melhor Direção: “Menino Pássaro”

Longas Estrangeiros

Melhor Fotografia: “En El Pozo”

Melhor Ator: Fernando Arze, por “Muralla”.

Melhor Atriz: Julieta Diaz por “La Forma de Las Horas”.

Menção Honrosa: “Dos Fridas”.

Prêmio Especial do Júri: “Despertar de Las Formigas”

Júri Popular: “Perro Bomba”

Melhor Direção: Perro Bomba

Longas Brasileiros

Melhor Desenho de Som: “Pacarrete”.

Melhor Trilha Musical: “O Homem Cordial”

Melhor Direção de Arte: “Veneza”.

Melhor Ator Coadjuvante: João Miguel por “Pacarrete”.

Melhor Atriz Coadjuvante para 2: Carol Castro por “Veneza” e Soia Lira por “Pacarrete”.

Melhor Montagem: “Hebe”

Melhor Fotografia: “Raia 4”

Melhor Roteiro: “Pacarrete”

Melhor Atriz: Marcélia Cartaxo por “Pacarrete”

Prêmio Especial do Júri: “30 Anos Blues”

Melhor Longa Brasileiro pelo Júri Popular: “Pacarrete”.

Melhor Direção: “Pacarrete”

Melhor Filme: “Pacarrete”

Júri da Crítica: Para Curta-metragem brasileiro: “Marie”.

Júri da Crítica Longa Estrangeiro: “El Despertar de Las Hormigas”.

Júri da Crítica Longa Brasileiro: “Raia 4”

Melhor Filme em Curta-metragem: “Apneia”.

Melhor Longa Gaúcho: “Raia 4”

Melhor Longa Estrangeiro: “El Despertar de Las Hormigas”.

