Com os titulares de folga, Luciano, o novo reforço do Grêmio foi apresentado

O Grêmio apresentou seu o novo reforço para a temporada: o atacante Luciano, que estava no Fluminense. A apresentação aconteceu na tarde desta sexta-feira (2). O atleta, de 26 anos, será inscrito para a Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva, ele comentou o porquê de ter optado pelo Tricolor e não poupou elogios ao trabalho do técnico Renato Portaluppi. “É uma equipe muito grande, que disputa várias competições e chega em todas. Optei por isso, e porque tem grandes jogadores e um técnico que nem tem o que falar.”

O atacante tinha propostas do Grêmio e do Atlético Mineiro. Ele já começou falando também em gols: “Espero fazer vários gols este ano ainda, para poder ajudar o Grêmio a alcançar os objetivos”.

O novo contratado do Tricolor marcou 15 gols em 31 jogos nesta temporada. Luciano é canhoto, joga em todas funções do ataque e tem velocidade. “Quando entro dentro de campo sempre quero ganhar e dar o melhor pela minha equipe. Pode ter certeza que vou dar minha vida com a camisa do Grêmio.”

Luciano também deve realizar neste sábado (3) o primeiro treino com o grupo principal e, já se diz ansioso para estrear na próxima partida contra a Chapecoense, marcada para a segunda-feira (5). “Por mim eu jogaria sim, mas tem que ver o que a comissão técnica e o treinador acham.”

E alfinetada no rival? Também teve. Ele relembrou seu primeiro gol no profissional, que foi contra o Internacional. “Quando eu subi para o profissional fiz o meu primeiro gol contra o Internacional”, relembrou.

Depois da noite de classificação para as quartas de final da Libertadores, conquistada no Paraguai, o ambiente era de tranquilidade no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A delegação que esteve na vitória de 3 a 0 sobre o Libertad recebeu folga. Apenas os atletas lesionados, Geromel, que cumpriu suspensão, e a novidade Luciano trabalharam nesta sexta.

