Com portões fechados, Inter encerra preparação para a decisão na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Nesta terça-feira (3), o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade antes da decisão contra o Cruzeiro, com portões fechados. Para a decisão pela Copa do Brasil, o time conta com uma dúvida no ataque.

O trabalho ocorreu durante à tarde no estádio Beira-Rio, palco do jogo desta quarta-feira, sem a presença dos jornalistas. O técnico colorado mantém o mistério quanto a formação, que mantém uma dúvida com relação ao ataque. Nico López e Rafael Sobis disputam a titularidade. Wellington Silva, que seria uma opção, está fora do jogo por conta de questões judiciais relacionadas a sua passagem pelo Levante.

Com a vitória construída por 1 a 0, no jogo de ida, no Mineirão, o colorado tem a vantagem para seguir adiante e conquistar a classificação à final da Copa do Brasil.

O provável Inter para enfrentar o Cruzeiro tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Nico López (Rafael Sobis); Paolo Guerrero.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Inter e Cruzeiro pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas