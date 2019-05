Com presença de jovens da base, reservas do Grêmio realizam coletivo na reapresentação

*Valéria Possamai

Visando a decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio iniciou nesta segunda-feira a preparação para o duelo contra o Juventude. A reapresentação esteve marcada por um jogo-treino entre os reservas contra o time de transição. Já os jogadores que atuaram no último sábado realizaram apenas trabalhos físicos.

No coletivo realizado entre os reservas, uma novidade. O jovem da base Patrick, que foi incorporado ao time profissional após a saída de Marinho, realizou sua primeira atividade com o grupo. A tendência é que o centroavante Da Silva e Victor Bobsin, também oriundos da base, ganhem oportunidade no elenco principal nos próximos dias. Escalação do time reserva: Brenno; Léo Moura, Rafael Galhardo, Romulo, Darlan; Montoya, Thaciano, Vico, Patrick, Pepê e Da Silva.

Enquanto ocorria o trabalho coletivo no gramado do CT Luiz Carvalho, os atletas que atuaram na partida contra o Atlético-MG, no último sábado, permaneceram na academia. Rodriguez, Everton, Jean Pyerre e Maicon até apareceram no campo para realizar corridas.

O time que deve entrar em campo contra o Ju, na quarta-feira, começa a ser trabalhado somente nesta terça-feira. Vale lembrar que, para o duelo que define o futuro gremista na competição, Renato seguem com baixas de algumas peças. Paulo Miranda e Kannemann são desfalques, abrindo oportunidade para que Rodriguez possa realizar a segunda partida como titular na zaga.

No meio-campo, Matheus Henrique é ausência. O jovem está com a Seleção Olímpica para a disputa do Torneio de Toulon. Assim, Michel deve ser o escolhido para atuar ao lado de Maicon, no meio-campo.

No ataque, se concentra a principal dúvida para a partida de volta. Felipe Vizeu, que entrou no lugar de André e marcou o gol da vitória gremista sobre o Galo, ganhou moral entre os torcedores e entra um passo à frente na disputa vaga no comando de ataque. Vale lembrar que, no sábado, André errou um pênalti no primeiro tempo.

Ainda no setor ofensivo, Alisson segue como dúvida. O atacante não apareceu no campo nesta segunda-feira. Diego Tardelli, que voltou a atuar depois de período afastado, retomou a condição física e é opção para o técnico Renato.

Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Alfredo Jaconi, o tricolor precisa de uma vitória para seguir às quartas da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O duelo entre os gaúchos ocorre na quarta-feira, às 21h30, na Arena.

Bruno Cortez faz trabalhos especiais

Durante a manhã desta segunda-feira, Bruno Cortez realizou pela primeira vez, exercícios no campo. O lateral-esquerdo que se recupera de um problema muscular realizou corridas ao redor do campo. O jogador está fastado do time desde que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, na partida contra a Universidad Católica, ainda pela Copa Libertadores. A tendência é que o atleta possa estar de volta nos próximos dias.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

