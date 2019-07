Odair Hellmann comanda treino fechado no Beira-Rio antes do Grenal deste sábado

O Colorado enfrenta o Grêmio, neste sábado (20/7), às 19h, no estádio Beira-Rio, pela 11ª rodada. Será o 421º Gre-Nal da história centenária entre os dois clubes, que completa 110 anos em 2019.

Depois de obter a classificação para as semifinais da Copa do Brasil no meio da semana, o técnico Odair Hellmann comandou duas atividades para o Grenal. A última foi na tarde desta sexta-feira (19) e foi com portões fechados para a imprensa no estádio Beira-Rio. O treinador optou pela privacidade para comandar o trabalho e definir o time que entrará em campo.

Antes do treino, o atacante Rafael Sóbis, que conhece bem o clássico disputado no Rio Grande do Sul, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e projetou o confronto. “É importante, é um jogo que dita como será a sequência do ano. É importante para nos mantermos em cima da tabela, voltarmos a vencer no Brasileiro e mantermos essa sequência nossa que está sendo bem bacana”, afirmou o camisa 23.

Durante a entrevista, Sóbis ainda falou sobre o rival, Grêmio, e como o time cresceu nos últimos anos. “É um time que sabe tocar bem a bola. A disputa está no mesmo nível.”

Sobre ser escalado pelo técnico Odair Helmann para o time titular, o atacante falou: “O professor Odair vai optar, pelo Sóbis ou não. Quem entrar, vai ser quem é o melhor que poderia entrar”.

O Colorado está em 5º lugar na tabela de classificação e vai em busca da vitória no Beira-Rio para se aproximar do topo da tabela. O Inter tem 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão e conta, mais uma vez, com a força da torcida.

