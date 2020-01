Esporte Com raiva, Kannemann dispara “As pessoas que saíram davam esse plus. Muitas que ficaram não dão”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Bastante descontente com a situação, Kanneman destacou que fazia o reconhecimento pelos profissionais demitidos Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

As demissões recentes do Grêmio ainda geram repercussão no clube e não só nos bastidores, mas também entre os jogadores do elenco. Contudo, pela primeira vez um dos líderes do elenco, Walter Kannemann, falou sobre a decisão do clube e admitiu sentir raiva pelas escolhas que foram feitas pela direção do Grêmio.

Destacado para conceder entrevista nessa sexta-feira (17), Kannemann falou sobre as demissões recentes do clube e admitiu sentir raiva sobre o momento e as decisões do clube. Além disso, além de citar que os profissionais demitidos amavam o clube, fez críticas admitindo que pessoas que apenas cumprem horário permanecem no Grêmio.

Confira algumas declarações do zagueiro gremista:

🗣️ Kannemann, zagueiro do 🇧🇼#Grêmio, sobre as demissões no clube: "Me dá raiva ver essas pessoas que sempre deram tudo pelo clube saírem e ver outras pessoas que não posso dizer o mesmo ficarem." — rádio grenal (@rdgrenal) January 17, 2020

🗣️ Kannemann, zagueiro do 🇧🇼#Grêmio, sobre as demissões no clube: "Saída de pessoas que deram muito pelo clube, estão há anos aqui, que sempre pensaram no clube. É muito triste. Pensava mais no clube do que no pessoal. Fica meu agradecimento e respeito. Desejo força." — rádio grenal (@rdgrenal) January 17, 2020

🗣️ Kannemann, zagueiro do 🇧🇼#Grêmio, sobre as demissões no clube: "Pra conseguir ganhar títulos e manter o nível alto, não basta só trabalhar normalmente, tem que dar um plus. As pessoas que saíram davam esse plus. Muitas que ficaram não dão." — rádio grenal (@rdgrenal) January 17, 2020

