Com viés inovador, evento, na Capital, impulsiona o segmento da confeitaria

Foram dois dias de muita atividade e descontração. Durante todo o sábado (09) e domingo (10), 24 confeiteiros de diversas regiões do todo País subiram ao palco do auditório da UniRitter, no Campus Zona Sul, para repassar ensinamentos, técnicas e dicas de confeitaria a mais de 300 participantes da segunda edição do SugarCake Show, na Capital. A iniciativa é da dupla Adriana Kauer, empresária e confeiteira, proprietária da Comercial Martini, tradicional ponto do Mercado Público de Porto Alegre, ao lado de Letícia Ourique, também confeiteira e proprietária da Le Petit Doceria e administradora do grupo Amamos Confeitaria.

Adriana aponta que esta segunda edição do SugarCake Show trouxe técnicas variadas, com um elenco diversificado de professores, a fim de ofertar ao público as novidades e tendências do setor como um todo. Segundo ela, “a confeitaria é muito parecida com a moda, um segmento dinâmico” e o evento precisa atender a este viés, com um diferencial relevante, “são os professores que chegam até os alunos, em um palco, num formato inovador de aula”.

Entre os nomes escolhidos, profissionais atuantes no segmento, com experiência em eventos nacionais e internacionais, alguns inclusive participantes do conceituado really show da televisão brasileira, o Bake Off, bem como do Master Chef Brasil. Adriana Kauer vê o setor com otimismo e destaca que, para muitos, a confeitaria representa uma segunda renda, transformada em pouco tempo em atividade principal.

Na avaliação de Letícia Ourique, O SugarCake Show “representa um sonho mas não nosso, um sonho de todas as confeiteiras do Rio Grande do Sul, por terem a oportunidade de conhecer profissionais de destaque, repassando tantas técnicas”.

Neste final de semana não faltou animação. Pelo contrário. Além do comando do chef Luke, apresentando os professores e tutelando os passos do evento, entre um e outro ingresso de professores ao palco, seguido de intervenções e sorteios durante as aulas, Mina de Lyon ou Luis, formado em gastronomia e participante do Bake Off 4, animou a plateia com bom humor e carisma, pontuando a edição. Como reitera Adriana Kauer, “a confeitaria é isso, ânimo e muita inspiração, está ligada à celebração e quando isso acontece, vira uma coisa boa, com muita alegria”.

Moisés Basso, coordenador de gastronomia da UniRitte também salienta que “sediar o SugarCake Show faz com que os alunos da gastronomia usufruam deste grande evento que está se tornando referência, reunindo tantos nomes do setor, influenciadores, seguidores que trabalham com confeitaria. É com muita satisfação que sediamos um projeto tão grandioso”. Além das duas edições do SugarCake Show na Capital, uma terceira foi realizada este ano em Santa Maria com total sucesso. (Clarisse Ledur)